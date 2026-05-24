Una fontana monumentale e più sicurezza | Formia ridisegna l’ingresso della città

Una fontana monumentale e più sicurezza. La Giunta comunale di Formia ha approvato il progetto di riqualificazione dell’ingresso cittadino, che prevede l’installazione di una grande fontana e interventi per rafforzare le misure di sicurezza. La delibera numero 119, firmata il 19 maggio 2026, autorizza i lavori. L’intervento interessa l’area di accesso principale alla città, coinvolgendo lavori pubblici e sicurezza stradale.

Formia, 24 maggio 2026 – La Giunta comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, ha approvato la deliberazione numero 119 del 19 maggio 2026. L’atto dà il via libera formale al progetto di fattibilità tecnica ed economica definitivo per la costruzione della nuova rotatoria di Acqualonga. L’intervento prevede un investimento complessivo di 1.255.000 euro ed è stato pianificato in stretta sinergia con l’Anas, che ha condiviso e approvato il piano d’azione. L’infrastruttura sorgerà in un punto nevralgico della rete viaria locale, da tempo caratterizzato da forti volumi di percorrenza e manovre complesse, dove la visibilità ridotta ha spesso causato situazioni di potenziale pericolo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Si parla di: Formia, approvato il progetto della nuova rotatoria di Acqualonga.

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