Scaloni pronto a lasciare Messi in lacrime dopo la sconfitta contro la Spagna
Dopo la finale del 2026, vinta dalla Spagna, si discute sul futuro della Nazionale argentina. L’allenatore è pronto a lasciare il ruolo, mentre il giocatore principale è stato visto in lacrime. La sconfitta ha suscitato reazioni emotive tra i membri della squadra e il pubblico. Non sono stati ancora annunciati cambi di formazione ufficiali o decisioni definitive sulla guida tecnica. La federazione non ha comunicato eventuali piani futuri in relazione alle posizioni di staff e giocatori chiave.
Messi e Scaloni: Il Futuro dell’Argentina dopo la Finale Mondiale. NEW YORK (ITALPRESS) – Al termine di una finale del 2026 FIFA World Cup segnata da un meritato trionfo della Spagna, si apre un dibattito sul futuro della Nazionale argentina. Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha espresso preoccupazione riguardo al suo possibile addio, lasciando intendere che il suo ciclo alla guida della Selección potrebbe essere giunto al termine. “Mi fa male all’anima, ma bisogna ripartire. Non so se ci sono le condizioni per ricreare in fretta un gruppo straordinario come questo”, ha dichiarato con emozione durante la conferenza stampa post-partita. La Dolcezza del Passaggio Generazionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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