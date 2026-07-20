scaloni pronto a lasciare messi in lacrime dopo la sconfitta contro la spagna

Notizia in breve

Dopo la finale del 2026, vinta dalla Spagna, si discute sul futuro della Nazionale argentina. L’allenatore è pronto a lasciare il ruolo, mentre il giocatore principale è stato visto in lacrime. La sconfitta ha suscitato reazioni emotive tra i membri della squadra e il pubblico. Non sono stati ancora annunciati cambi di formazione ufficiali o decisioni definitive sulla guida tecnica. La federazione non ha comunicato eventuali piani futuri in relazione alle posizioni di staff e giocatori chiave.