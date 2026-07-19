Argentina Scaloni | Servirà la nostra miglior versione per vincere contro la Spagna Messi è una leggenda

Da napolipiu.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Argentina si prepara a sfidare la Spagna in finale mondiale, con il tecnico che ha detto che servirà la miglior versione della squadra per vincere. Ha inoltre definito Messi una leggenda. La squadra si avvicina alla partita decisiva, in una finale che si preannuncia ricca di tensione e imprevedibilità. La sfida si svolgerà negli Stati Uniti, con l’obiettivo di conquistare il titolo.

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Argentina: Pronta per la Finale Mondiale contro la Spagna NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Argentina si avvicina al culmine del suo cammino nel Mondiale, pronta ad affrontare la Spagna in una finale che promette emozioni e incertezze. Il c.t. Lionel Scaloni ha sottolineato l’importanza della concentrazione e della coesione di squadra, esortando i suoi giocatori a mantenere la calma: “Ci prepariamo come sempre, focalizzandoci sulle nostre prestazioni e sul valore dell’avversario. Dobbiamo esprimere la nostra migliore versione senza essere appesantiti dalla pressione di una finale.” Il Percorso dell’Argentina nel Torneo. Scaloni ha messo in evidenza la crescita del team durante il torneo, specialmente dopo la vittoria convincente contro l’Inghilterra in semifinale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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