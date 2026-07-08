Dopo aver perso il WWE Championship contro CM Punk, Sami Zayn si è lasciato andare a una reazione emotiva. Durante l'evento, ha mostrato rabbia e lacrime, esprimendo accuse rivolte a Punk. Zayn ha rotto il silenzio pubblicamente, commentando la sconfitta e la sua delusione. Non sono state fornite altre dichiarazioni o dettagli sulle accuse rivolte.

Sami Zayn non ha semplicemente perso il WWE Championship contro CM Punk. Dopo il match, è crollato emotivamente, lasciando esplodere tutta la sua frustrazione. La WWE ha pubblicato sui social un filmato inedito del backstage dopo la sconfitta di Sami a RAW, mostrando un campione furioso per il modo in cui Punk è tornato in federazione dopo mesi di assenza e ha ottenuto una chance al titolo appena nove giorni dopo che Sami aveva finalmente conquistato la cintura. Sami Zayn esplode contro CM Punk: “Non aveva diritto alla mia opportunità” Lo sfogo di Zayn è stato carico di rabbia, con parole pesanti e anni di sacrifici che sono tornati a galla in un unico momento: “Ho una domanda. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Sami Zayn rompe il silenzio dopo la sconfitta, rabbia, lacrime e accuse contro CM Punk

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Sami Zayn melts down after confronting Jacob Fatu: SmackDown highlights, Feb. 27, 2026

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