Lionel Scaloni si è commosso e ha pianto al termine della finale dei Mondiali 2026, conclusa con una sconfitta per la sua squadra. Il tecnico argentino non è riuscito a contenere le emozioni dopo la partita, che ha segnato la fine di un ciclo per la nazionale. Le sue lacrime sono state visibili davanti alle telecamere, mentre lasciava il campo. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato in merito alle sue emozioni.

Lionel Scaloni non è riuscito a trattenere le lacrime al termine della finale dei Mondiali 2026. Il commissario tecnico dell’Argentina, sconfitto dalla Spagna per 1-0 ai tempi supplementari nell’ultimo atto della Coppa del Mondo disputata tra Stati Uniti, Messico e Canada, ha vissuto un momento di profonda commozione durante la conferenza stampa post-partita. La delusione dopo la sconfitta con la Spagna. La finale ha messo fine al sogno dell’Albiceleste di conquistare un nuovo titolo mondiale. Dopo una partita combattuta, l’Argentina ha ceduto soltanto ai tempi supplementari contro una Spagna capace di conquistare il trofeo grazie a una prestazione di grande solidità. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Scaloni in lacrime dopo la finale dei Mondiali 2026: l’addio a un ciclo emoziona l’Argentina

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