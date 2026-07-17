Mondiali 2026 scelto l' arbitro della finale Spagna-Argentina | l' annuncio in lacrime VIDEO

Durante la cerimonia di annuncio, il direttore di gara scelto per la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina ha reagito con emozione, piangendo mentre ascoltava il nome annunciato. L'evento si è svolto in presenza del presidente della Commissione Arbitrale della Fifa, che ha comunicato ufficialmente la designazione. L'arbitro sloveno sarà alla guida della partita prevista per domenica 19 luglio alle 21.

Sarà Slavko Vincic l'arbitro della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, in programma domenica 19 luglio alle 21. Il fischietto sloveno si è commesso al momento dell'annuncio di Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitrale Fifa, come si vede nel video postato sui social dalla Federcalcio Mondiale., Vincic sarà assistito dai connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, con Adham Makhadmeh (Giordania) che sarà quarto ufficiale. Al Var ci sarà il tedesco Bastian Dankert, assistito da Nicolas Gallo (Colombia) e Khamis Al Marri (Qatar). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Ismail Elfath L'arbitro scelto per la finale tra Argentina e Inghilterra

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