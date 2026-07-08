Dopo la rimonta dell’Argentina da 0-2 a 3-2 contro l’Egitto, il ct ha pianto sia sul campo che in conferenza stampa. Le sue lacrime sono diventate il simbolo della notte dell’Albiceleste, che ha portato la squadra ai quarti di finale. Scaloni ha detto che i giocatori lo chiamano “frignone”, ma che vive per queste emozioni.

Le lacrime di Lionel Scaloni sono diventate l’immagine simbolo della notte dell’Argentina. Dopo la rimonta da 0-2 a 3-2 sull’Egitto che ha portato l’Albiceleste ai quarti, il ct campione del mondo è crollato: prima davanti alle telecamere in campo, poi in conferenza stampa. E non se ne vergogna affatto. “Mi chiamano la piagnucolona, ma non mi importa”. “ Mi emoziono in continuazione, a volte escono le lacrime — ha spiegato Scaloni —. Sono uscite anche negli spogliatoi. I ragazzi mi chiamano ‘la llorona’ (la piagnucolona, il frignone), ma non me ne importa”. A fine gara, in diretta, non era nemmeno riuscito a completare l’intervista: “Che gruppo di giocatori, fratello”, aveva detto con la voce rotta, prima di arrendersi — “Basta, devo andare, lasciatemi andare”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le lacrime di Scaloni dopo la rimonta dell’Argentina: “I ragazzi mi chiamano frignone, ma io vivo per queste emozioni”

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Leo Messi In Tears After Argentina Unbelievable Win Over Egypt!

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