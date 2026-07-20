Lionel Scaloni si è commosso durante una conferenza stampa di circa quattordici minuti, poi ha lasciato la sala in lacrime. Ha descritto la squadra come composta da guerrieri e ha affermato che il gruppo era difficile da ricreare. Dopo l’intervento, ha fatto un tentativo di ricomporre le emozioni senza successo e ha lasciato la sala. La sua presenza pubblica si è conclusa con un pianto e l’assenza di ulteriori dichiarazioni.

Quattordici minuti di conferenza, poi le lacrime, un vano tentativo di ricomporsi e l’abbandono della sala. Il Mondiale di Lionel Scaloni è finito così e soprattutto con un grande punto interrogativo sul futuro. Il contratto dell’allenatore con la federcalcio argentina scade a dicembre, ma Scaloni non ha escluso nessuna soluzione: una chiusura secondo i tempi previsti dall’accordo o un’interruzione anticipata, molto difficile che ci sia un rinnovo. “Parlerò con il presidente - dice Scaloni -, ho un’idea di cosa voglio fare, rispetterò il contratto e poi vedrò. La verità è che sento il bisogno di pensare, perché non so se sarò in grado di fare qualcosa di altrettanto grande come il percorso di tutti questi anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scaloni finisce in lacrime: "Argentina di guerrieri. Gruppo tosto, difficile da ricreare"

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