Sbalzato dall’abitacolo e schiacciato dal suo stesso furgone | morto sul colpo

Da ilrestodelcarlino.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente nel cuore della notte a Filottrano ha causato la morte di un uomo. Il furgone si è ribaltato in via Storaco, e il conducente è stato sbalzato dall’abitacolo, rimanendo schiacciato dal veicolo. La chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza, ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

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Filottrano, 20 luglio 2026 –  Tragedia in strada stanotte a Filottrano. Un furgone si è ribaltato in via Storaco e il conducente, sbalzato dall’abitacolo, è morto schiacciato dal suo stesso mezzo. A perdere la vita è stato un 58enne residente a Porto Recanati. G.P. L’incidente si è verificato dopo la mezzanotte. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacamorto-ammanettato-indagine-sanitari-118-a8njav9e Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Grande la violenza dell’impatto: il 58enne è stato proiettato fuori dal furgone che gli è poi finito addosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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