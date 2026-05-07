Fatale incidente con il furgone | sbalzato fuori e schiacciato perde la vita un 44enne

Un incidente mortale si è verificato su una strada con forte pendenza, coinvolgendo un furgone. Secondo le prime informazioni, l’uomo di 44 anni, residente nella zona, è stato sbalzato fuori dal veicolo durante la manovra e poi schiacciato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

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Una manovra fatale in un tratto di strada dalla forte pendenza è costata la vita a un uomo di 44 anni del posto. Il drammatico incidente si è consumato intorno alle 19 di oggi in via San Giuseppe, nella frazione di Riofreddo nel comune di Verghereto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Scende per spingere il furgone, ma viene schiacciato contro il muro e perde la vitaUna strada imboccata erroneamente, poi verosimilmente un problema tecnico ed infine la tragedia. Leggi anche: Violento incidente in Super, furgone si cappotta nel fosso: conducente sbalzato fuori Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Schianto fatale nella notte, i corpi trovati all'alba: morti i fidanzati Alexandru e Sarah; Incidente fatale in Trentino: morto 55enne, abitava a Trieste; Schianto in moto a Ravazzone, Giovanni Simonini muore a 29 anni. Fatale lo scontro della sua Honda con un’auto; Moto si scontra con bus: incidente mortale a Malcesine. Incidente con la moto, Antonio muore a 25 anniUn pomeriggio di primavera si è trasformato in una tragedia a San Felice a Cancello, nella frazione di San Marco Trotti, dove un violento incidente stradale ha causato la morte di Antonio Esposito, 25 ... ilfattovesuviano.it Serdiana, schianto fatale con la moto sulla 387: addio a Cirillo Andrea LaiIncidente fatale a Serdiana: un centauro di 49 anni perde la vita sulla SS 387 dopo lo schianto contro il guardrail ... cagliaripad.it 1967: Un terribile e fatale incidente a Monaco Il 7 maggio, durante il Gran Premio di Monaco del 1967, la Ferrari di Lorenzo Bandini rimase coinvolta in un tragico incidente. Mentre lottava per la seconda posizione, la sua vettura si schiantò alla chicane del por - facebook.com facebook