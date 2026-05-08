Furgone si ribalta in retromarcia Mirco Pennacchi sbalzato dall'abitacolo muore schiacciato dallo stesso mezzo

Un incidente si è verificato a Riofreddo, frazione del Comune di Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena, coinvolgendo un furgone che si è ribaltato in retromarcia. Mirco Pennacchi, di 45 anni, è stato sbalzato dall’abitacolo e schiacciato dal mezzo, perdendo la vita. La vittima era conosciuta nella comunità dell’Alto Appennino Cesenate e lascia una compagna e due figlie. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

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