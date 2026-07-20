Savoldelli ha commentato il Tour de France 2026, definendo ridicolo il controllo antidoping notturno. Ha anche affermato che il ciclista sloveno, in questa edizione, svolge il ruolo di gregario per il capitano di una squadra. La puntata speciale di Bike Today ha visto la partecipazione di Savoldelli e Giardini, mentre il Tour entra nella sua fase finale.

Il Tour de France 2026 entra nella settimana decisiva e Bike Today propone una puntata speciale con un ospite d’eccezione: Paolo Savoldelli, due volte vincitore del Giro d’Italia, insieme a Gian Luca Giardini. Alla vigilia dell’unica cronometro individuale della Grande Boucle analizziamo tutti i temi che stanno infiammando la corsa: il dominio di Tadej Poga?ar, il clamoroso ritiro di Jonas Vingegaard, la lotta per il podio finale, le possibili strategie per gli ultimi tapponi alpini e il caso del controllo antidoping notturno che ha fatto discutere il mondo del ciclismo. Un’analisi tecnica e approfondita con uno dei grandi protagonisti della storia del ciclismo italiano per capire se il Tour è davvero già chiuso o se le ultime tappe potranno ancora regalare sorprese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Savoldelli sul Tour: Antidoping notturno ridicolo. Pogacar gregario di del Toro

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