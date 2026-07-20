Sara Ciocca | Anche un musical contro il bullismo

Da quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si chiama Greta e le favole vere il film che Sara Ciocca, giovane e talentuosa attrice italiana, ha presentato ieri al Giffoni Film Festival. Diretto da Berardo Carboni, il film affronta il tema del rapporto fra l’uomo e la natura, con Sara Ciocca nei panni di Greta, un’adolescente ispirata dalle battaglie ambientaliste. Insieme all’amico Sauro, libera un cucciolo di orso polare tenuto prigioniero da alcuni bracconieri, e cerca di riportarlo nel suo habitat naturale, il Polo nord. Nel cast anche Raoul Bova, Donatella Finocchiaro, Sabrina Impacciatore e Darko Peric. Il film è in uscita il 6 agosto con Vision distribution. Il personaggio di Greta è dichiaratamente ispirato all’attivista svedese Greta Thumberg. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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