Al Giffoni Film Festival è stata presentata in anteprima la pellicola “Greta e le favole vere”, una fiaba ambientalista. Il film vede la partecipazione di Raoul Bova, che interpreta un personaggio coinvolto in un viaggio per salvare un orso. La proiezione ha mostrato il film ai partecipanti, senza ulteriori dettagli sulla distribuzione o altri aspetti. La pellicola affronta temi legati alla tutela ambientale attraverso una narrazione fiabesca.

Giffoni Film Festival: in anteprima “Greta e le favole vere”, la fiaba ambientalista con Raoul Bova che racconta l’incredibile viaggio per salvare un orso. La celebre rassegna cinematografica dedicata ai ragazzi si prepara ad ospitare una nuova e avvincente avventura per il grande schermo a sfondo ecologista. Il prossimo 19 luglio, durante la cinquantaseiesima edizione del Giffoni Film Festival (che si terrà a Giffoni Valle Piana dal 17 al 25 luglio), verrà proiettata in anteprima fuori concorso la pellicola “Greta e le favole vere”, l’ultima fatica cinematografica firmata dal regista Berardo Carboni. La notizia del debutto del lungometraggio e i dettagli sulla sua distribuzione nelle sale sono stati rilanciati dall’agenzia di stampa Ansa. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Giffoni Film Festival: anteprima per la favola green con Raoul Bova e Sara Ciocca

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Greta e le favole vere - Trailer del film diretto da Berardo Carboni con Sara Ciocca

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