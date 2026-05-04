Santa Antonina di Nicea martire | testimone di fede nel cuore delle persecuzioni di Diocleziano

Nella giornata di oggi, in occasione del Lunedì della Quinta Settimana di Pasqua, la Chiesa ricorda Santa Antonina di Nicea, riconosciuta come martire. La figura di Antonina è associata alla testimonianza di fede durante le persecuzioni di Diocleziano. La celebrazione avviene nel contesto della liturgia pasquale, che rinnova l’omaggio a coloro che hanno affrontato il martirio.

Nella luce pasquale di questo Lunedì della Quinta Settimana di Pasqua la Chiesa fa memoria di Santa Antonina di Nicea, martire. La tradizione la colloca tra la fine del III e l’inizio del IV secolo, in Bitinia (odierna Turchia), tempo segnato dalle persecuzioni di Diocleziano. Le fonti antiche, in particolare il Martirologio Siriaco (IV secolo) e la redazione del Martirologio Romano, attestano una giovane cristiana di Nicea (talora indicata come Nicomedia ) che, arrestata per la sua fede, venne sottoposta a durissimi supplizi. La sua storia è giunta attraverso riassunti di una passio perduta, circostanza che spiega alcune varianti nei dettagli trasmessi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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