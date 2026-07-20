Durante il fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno effettuato controlli che hanno portato a denunce per guida sotto l’effetto di alcol e hashish. Sono stati eseguiti anche provvedimenti restrittivi nei confronti di persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti o coinvolte in altre irregolarità. Le operazioni hanno coinvolto più punti della città e delle aree limitrofe, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

Un fine settimana di controlli serrati, denunce ed esecuzione di provvedimenti giudiziari per i Carabinieri della Compagnia di Benevento, impegnati su più fronti nella tutela della sicurezza dei cittadini. A Pesco Sannita, i Carabinieri della locale Stazione hanno controllato un cinquantenne mentre si trovava alla guida di un’autovettura. Sottoposto ad accertamento mediante etilometro, l’uomo avrebbe fatto registrare un tasso alcolemico pari a 1,34 grammi per litro, superiore al limite consentito e rientrante nella fascia penalmente rilevante prevista dall’articolo 186 del Codice della strada. Il conducente è stato pertanto denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sannio, alcol alla guida e hashish: denunce e provvedimenti restrittivi

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