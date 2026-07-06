Nell’ultima settimana, quindici persone sono state denunciate dai carabinieri in provincia di Pisa. Le verifiche hanno riguardato principalmente guida con tasso alcolemico superiore ai limiti e il possesso di coltelli in auto. Durante i controlli, sono state identificate anche altre infrazioni, ma i casi di alcool alla guida e strumenti da taglio sono stati i più frequenti. Nessun arresto è stato effettuato.

Pisa, 6 luglio 2026 - Quindici persone denunciate in stato di libertà nell’ultima settimana durante i controlli intensificati dai carabinieri del comando provinciale di Pisa su tutto il territorio della provincia. Le attività, disposte in linea con le determinazioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, hanno riguardato la prevenzione e il contrasto alla criminalità diffusa, al degrado urbano e alle violazioni del Codice della strada. A Pisa, i carabinieri della sezione radiomobile hanno denunciato 7 persone per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Durante gli accertamenti personali, secondo quanto riferito dai militari, sarebbero stati trovati coltelli, cacciaviti e punte di trapano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Alcol alla guida e coltelli in auto: denunce in provincia di Pisa

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