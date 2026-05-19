Droga nascosta nella tappezzeria e alcol alla guida | due denunce e quattro segnalazioni

Due persone sono state denunciate per aver nascosto droga nella tappezzeria delle proprie auto, mentre altre quattro sono state segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti. Inoltre, sono state elevate sanzioni a tre conducenti sorpresi alla guida con un livello di alcol nel sangue superiore ai limiti consentiti, con il ritiro immediato della patente. Le operazioni sono state condotte nel territorio locale da forze dell’ordine impegnate in controlli di routine.

FASANO - Dalle denunce per spaccio di stupefacenti alle segnalazioni per uso personale di droghe, fino alle sanzioni per guida in stato di ebbrezza alcolica con conseguente ritiro della patente. Queste le violazioni contestate durante l'operazione di controllo del territorio disposta dal comando. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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