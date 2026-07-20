Un epatologo ha dichiarato che la cirrosi comporta un costo sociale ed economico rilevante. Ha spiegato che la diagnosi genera un carico emotivo significativo per i pazienti e le loro famiglie. La condizione comporta anche implicazioni di natura sanitaria e sociale, influendo sulla qualità della vita e sui servizi assistenziali. La discussione si è concentrata sugli aspetti pratici e sulle conseguenze della malattia.

“La diagnosi di cirrosi è un carico importante dal punto di vista emotivo per il paziente e per la famiglia. L’impatto riguarda poi anche gli ospedali e il sistema sanitario, perché la cirrosi ha un costo importante dal punto di vista assistenziale, non solo per l'utilizzo delle risorse e del personale, ma anche per le possibilità terapeutiche, tra cui, in alcuni casi, il trapianto di fegato, una risorsa importante che il sistema sanitario garantisce”. Così Luca Miele, ricercatore di Medicina interna all’università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Uos Clinica del pre-trapianto di fegato e ambulatorio Steatosi presso la Fondazione... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sanità: Mash, epatologo Miele cirrosi ha costo sociale ed economico importante'

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