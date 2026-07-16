Sanità epatologo Miele | Diagnosi precoce Mash è sfida sanitaria

L’epatologo Miele ha dichiarato che la diagnosi precoce della Mash, la steatoepatite associata a disfunzione metabolica, rappresenta una sfida nel settore sanitario. La malattia si sviluppa in modo silente, rendendo difficile individuarla tempestivamente. La sua identificazione precoce è fondamentale, ma complessa, a causa della mancanza di sintomi evidenti nelle fasi iniziali.

Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - "La Mash - steatoepatite associata a disfunzione metabolica è una sfida sanitaria perché è difficile da identificare, dal momento che decorre in maniera silente. Nella patologia, il grasso che si accumula all'interno del fegato va incontro a processi infiammatori che poi portano alla formazione di una cicatrice, che si chiama fibrosi. La Mash può avere un percorso benigno, ma in alcune persone tende a diventare una condizione progressiva: la fibrosi in eccesso facilita la cirrosi, la più grave condizione del fegato, che espone anche allo sviluppo di tumore. L'identificazione precoce, con campagne di prevenzione e informazione, dei pazienti con alto rischio di fibrosi è fondamentale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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