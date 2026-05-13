Oggi si è tenuto un evento dedicato alle persone affette da encefalopatia epatica, una condizione che colpisce il cervello a causa di problemi epatici. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi legati alla mancanza di informazioni sulla malattia e alla conseguente difficoltà di affrontare lo stigma sociale e l’isolamento. La discussione ha coinvolto anche le famiglie dei pazienti, che hanno condiviso le proprie esperienze e le sfide quotidiane.

Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) - "Oggi è un giorno storico perché finalmente si dà voce ai pazienti e alle loro famiglie, persone che troppo spesso non sono state ascoltate. L'encefalopatia epatica, infatti, è una complicanza della cirrosi epatica ancora accompagnata da un forte stigma, perché questa malattia viene spesso associata esclusivamente al consumo di alcol. In realtà la cirrosi può avere molte altre cause: infettive, metaboliche, autoimmuni e non solo. L'encefalopatia epatica provoca inoltre importanti difficoltà cognitive e psicologiche: problemi di memoria, alterazioni del comportamento e azioni incontrollate che possono disorientare profondamente anche i familiari e i caregiver.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Encefalopatia epatica, EpaC: "Serve più informazione per superare stigma e isolamento"

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