L’Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato a maggio una risoluzione che invita i paesi a inserire il trattamento Mash nei livelli essenziali di assistenza e a sviluppare percorsi specifici. Un rappresentante di EpaC ha commentato questa decisione, sottolineando la necessità di integrare il trattamento nelle politiche sanitarie ufficiali. La risoluzione mira a migliorare l’accesso ai servizi di cura e a strutturare programmi dedicati. Attualmente, non sono stati comunicati dettagli sui tempi di implementazione o sulle modalità operative.

Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - Una risoluzione dell'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) dello scorso maggio richiama l'attenzione "affinché siano implementati l'informazione e i percorsi dedicati alla Mash - steatoepatite associata a disfunzione metabolica, una patologia che crea danni enormi a livello epatico, ma di cui si è parlato sempre poco". Lo ha detto Massimiliano Conforti, presidente di EpaC Ets, oggi a Milano all'incontro con la stampa organizzato da Madrigal dedicato alla malattia cronica e progressiva che può causare cirrosi, scompenso epatico ed epatocarcinoma, e che rappresenta la seconda causa di trapianto di fegato in Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Conforti (EpaC): "Inserire Mash nei Lea e attivare percorsi dedicati"

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