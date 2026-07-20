San Pio di Castellaneta Scalera porta il caso in Commissione | Così l’ospedale rischia il collasso

Notizia in breve

La III Commissione Sanità del Consiglio regionale ha esaminato il futuro dell’ospedale San Pio di Castellaneta, dopo che un rappresentante ha portato il caso all’attenzione dell’ente. La questione riguarda la possibilità di un collasso del nosocomio, che potrebbe verificarsi a causa di criticità strutturali e di gestione. Nessuna decisione è stata presa, ma l’intervento ha portato all’apertura di un dibattito tra i membri della commissione.