San Pio di Castellaneta Scalera porta il caso in Commissione | Così l’ospedale rischia il collasso
La III Commissione Sanità del Consiglio regionale ha esaminato il futuro dell’ospedale San Pio di Castellaneta, dopo che un rappresentante ha portato il caso all’attenzione dell’ente. La questione riguarda la possibilità di un collasso del nosocomio, che potrebbe verificarsi a causa di criticità strutturali e di gestione. Nessuna decisione è stata presa, ma l’intervento ha portato all’apertura di un dibattito tra i membri della commissione.
Tarantini Time Quotidiano Il futuro dell’ospedale San Pio di Castellaneta finisce al centro dell’attenzione della III Commissione Sanità del Consiglio regionale. Antonio Paolo Scalera, segretario della Commissione, ha infatti chiesto la convocazione urgente di un’audizione con l’assessore regionale alla Sanità, il direttore del Dipartimento Salute, la Direzione strategica della ASL Taranto, la Direzione medica del presidio ospedaliero e le organizzazioni sindacali per fare chiarezza sulle criticità che interessano la struttura. Secondo il consigliere regionale, le notizie circolate nelle ultime settimane delineerebbero uno scenario preoccupante, tra il possibile ridimensionamento di alcuni reparti e le difficoltà legate alla carenza di personale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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