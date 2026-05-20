Tumori della vescica al San Pio di Castellaneta i primi interventi con diagnosi fotodinamica

All'ospedale “San Pio” di Castellaneta sono stati eseguiti i primi interventi per tumori della vescica utilizzando la diagnosi fotodinamica. Questa tecnica rappresenta una novità per il reparto e si inserisce tra le procedure adottate per migliorare la diagnosi e il trattamento di questa patologia. La presenza di questa tecnologia all’interno della struttura sanitaria segna un passo avanti nel percorso di cura per i pazienti affetti da tumori della vescica. I primi interventi sono stati effettuati di recente e hanno coinvolto diversi pazienti.

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