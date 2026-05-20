Tumori della vescica al San Pio di Castellaneta i primi interventi con diagnosi fotodinamica

Da tarantinitime.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'ospedale “San Pio” di Castellaneta sono stati eseguiti i primi interventi per tumori della vescica utilizzando la diagnosi fotodinamica. Questa tecnica rappresenta una novità per il reparto e si inserisce tra le procedure adottate per migliorare la diagnosi e il trattamento di questa patologia. La presenza di questa tecnologia all’interno della struttura sanitaria segna un passo avanti nel percorso di cura per i pazienti affetti da tumori della vescica. I primi interventi sono stati effettuati di recente e hanno coinvolto diversi pazienti.

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Tarantini Time Quotidiano Importante traguardo per l’ospedale “San Pio” di Castellaneta nel trattamento dei tumori della vescica. Nel presidio sanitario sono stati eseguiti con successo i primi dieci interventi di resezione endoscopica del tumore vescicale attraverso l’utilizzo della tecnologia di diagnosi fotodinamica. La procedura prevede l’instillazione in vescica, alcune ore prima dell’intervento, di un farmaco capace di essere assorbito dalle cellule tumorali, rendendole fluorescenti durante l’esame endoscopico. Una tecnica che permette di individuare con maggiore precisione anche lesioni piatte o di piccole dimensioni, spesso difficili da rilevare con le metodiche tradizionali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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