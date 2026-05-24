Tarantini Time Quotidiano Un solo operatore allo sportello in alcune giornate e cittadini costretti ad affrontare lunghe attese per prenotare visite o ottenere servizi amministrativi. È la denuncia lanciata dal consigliere regionale Antonio Paolo Scalera, segretario della Commissione Sanità, sulla situazione del Centro Unico di Prenotazione del presidio ospedaliero “San Pio” di Castellaneta. “Quanto sta accadendo presso il Centro Unico di Prenotazione del Presidio Ospedaliero San Pio di Castellaneta è semplicemente indegno di una sanità pubblica civile e moderna”, dichiara Scalera. Secondo il consigliere regionale, il servizio verrebbe garantito in alcune giornate da un solo operatore, con inevitabili ripercussioni sull’utenza e sul personale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Un solo operatore al CUP del San Pio, Scalera attacca: “Situazione indegna”

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