Fratello Universo | a San Lorenzo Maggiore la collettiva d’arte dedicata a San Francesco d’Assisi
A San Lorenzo Maggiore si tiene una mostra collettiva dedicata a San Francesco d’Assisi, inserita nel calendario culturale del 2026. L’evento si svolge in un luogo storico della città e presenta opere di diversi artisti. La mostra si inserisce tra le iniziative artistiche e spirituali previste per questa stagione, attirando un pubblico interessato alla figura del santo e alla rappresentazione artistica della sua vita.
Napoli accoglie uno degli appuntamenti artistici e spirituali più significativi della stagione culturale 2026. Dal 14 maggio al 20 giugno gli spazi del Complesso Monumentale di Basilica di San Lorenzo Maggiore ospiteranno FRATELLO UNIVERSO, la collettiva d’arte contemporanea ideata da Giuseppe.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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