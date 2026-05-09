Fratello Universo | a San Lorenzo Maggiore la collettiva d’arte dedicata a San Francesco d’Assisi

A San Lorenzo Maggiore si tiene una mostra collettiva dedicata a San Francesco d’Assisi, inserita nel calendario culturale del 2026. L’evento si svolge in un luogo storico della città e presenta opere di diversi artisti. La mostra si inserisce tra le iniziative artistiche e spirituali previste per questa stagione, attirando un pubblico interessato alla figura del santo e alla rappresentazione artistica della sua vita.

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