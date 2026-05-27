Un punto nascita di un piccolo comune rischia di chiudere a causa della diminuzione delle nascite e delle risorse. Un consigliere regionale di Forza Italia ha dichiarato che è fondamentale proteggere queste strutture per mantenere i servizi di assistenza sanitaria nelle zone più remote. La questione riguarda anche la sostenibilità economica e la tutela delle comunità locali. La decisione sulla chiusura o apertura viene discussa nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere regionale e membro della Commissione Sanità Fernando Errico è intervenuto oggi in Consiglio regionale richiamando l’attenzione sul tema della natalità e del diritto a nascere nelle aree interne, chiedendo un confronto approfondito sul piano ospedaliero regionale e sulle prospettive della sanità nei territori più fragili della Campania. “ Su questa risoluzione abbiamo discusso a lungo con tutti i componenti della quinta Commissione – afferma Errico – condividendone l’impostazione ma ritenendo necessario un approfondimento serio e concreto”. Per il consigliere regionale, il tema della denatalità nelle aree interne non può essere affrontato soltanto attraverso dati statistici o annunci programmatici, ma richiede scelte precise sul fronte dei servizi sanitari e della tutela dei presìdi territoriali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Denatalità, Errico (FI): “Difendere i punti nascita per salvare i piccoli comuni”

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