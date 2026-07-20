san giustino arriva la promessa giovagnoli

Nelle ultime ore si è ufficializzato l’ingresso di un nuovo giocatore nel roster della Altotevere San Giustino, in vista del campionato di serie A3 maschile. Si tratta di un atleta esordiente, considerato una promessa emergente nel settore. La sua firma è arrivata dopo il completamento delle operazioni di tesseramento presso la Lega Pallavolo, segnando un nuovo passo per la squadra in vista della stagione.

Ultimate le operazioni di tesseramento nei giorni scorsi alla Lega Pallavolo, c’è un altro nome nuovo che ha fatto la sua comparsa nell’organico della Altotevere San Giustino, si tratta di un esordiente ma talentuosa promessa per il campionato di serie A3 maschile. Vestirà la maglia degli altotiberini lo schiacciatore Filippo Giovagnoli classe 2007 con una altezza di 193 cm e proveniente da Perugia: "Credo di possedere requisiti atletici e fisici che mi permettono di gestire al meglio questo salto di categoria e spero di dare una mano alla squadra sia dentro il campo che fuori, facendomi trovare pronto qualora venissi chiamato in causa. In... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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