San Giustino al comando | Siamo noi la locomotiva dello sviluppo in Umbria

In un discorso pubblico, un rappresentante locale ha affermato che la propria area è attualmente la principale forza trainante dell’economia umbra. Ha sottolineato come la stabilità finanziaria del territorio contribuisca a creare un modello di sviluppo riconosciuto come esempio di eccellenza nella regione, con l’obiettivo di garantire benefici duraturi per tutta l’area.

"La nostra economia si conferma oggi come la vera locomotiva dell’Umbria, un modello di eccellenza dove la solidità finanziaria si trasforma in valore reale per il futuro dell’intero territorio regionale". La visione condivisa dal sindaco di San Giustino Stefano Veschi e dal presidente della sezione Alta Valle del Tevere di Confindustria, Claudio Bigi, poggia sulla consapevolezza che "il primato economico (recentemente certificato) "non è un fine isolato, ma il motore per una stabilità sociale diffusa e un’innovazione costante". Secondo l’ultimo report della Camera di Commercio, San Giustino è il primo comune umbro -sopra i 10mila abitanti- per qualità dei margini operativi aziendali, con un Ebitda margin che sfiora il 20% a fronte di una media regionale dell’8%.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giustino al comando: "Siamo noi la locomotiva dello sviluppo in Umbria" Notizie correlate Umbria, imprese a diverse velocità: San Giustino guida il valore? Cosa scoprirai Quali comuni umbri faticano a superare la soglia critica del 10%? Perché alcune città producono ricchezza mentre altre restano... I Comuni dove l'economia cresce: la mappa, San Giustino al top, Gualdo T. maglia neraDalla Camera di Commercio dell'Umbria arriva una mappa dei comuni dove l'economia, lo sviluppo e il futuro vanno di pari passo e lasciano sperare in... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: San Giustino al comando: Siamo noi la locomotiva dello sviluppo in Umbria; Belluno Volley – Golden: set decisivo, rinoceronti in finale. San Giustino al comando: Siamo noi la locomotiva dello sviluppo in UmbriaIl primato economico del Comune definito dalla Camera di Commercio. Il sindaco Veschi: Stabilità sociale, dedizione dei lavoratori e lungimiranza. lanazione.it San Giustino, cambio al vertice della Municipale: furti, furbetti al volante e incidenti, il bilancioCambio al vertice della polizia Municipale di San Giustino. Il comandante Antonello Guadagni lascia la città per assumere il comando a San Sepolcro. Per San Giustino sarà quindi assegnato il comando ... perugiatoday.it Festeggiamo con voi i dieci anni dalla creazione del Rosone della Cattedrale di San Giustino. Un giusto omaggio alla nostra città... @follower@fanpiùattivi#rosone#chieti#gioielleriademarco - facebook.com facebook