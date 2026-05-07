Fabrizio Moro in concerto per la festa di San Giustino

Fabrizio Moro si esibirà a Chieti durante la festa di San Giustino, la celebrazione in onore del santo patrono della città. La data dell’evento è stata annunciata e rappresenta l’appuntamento di chiusura dei festeggiamenti. La performance si terrà in una location pubblica, coinvolgendo il pubblico locale e i visitatori della città. La notizia è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori della manifestazione.

E' ufficiale: Fabrizio Moro sarà l’artista che si esibirà a Chieti per la chiusura dei festeggiamenti in onore del santo patrono di Chieti.Il concerto, nell'ambito del tour "Non ho paura di niente” è in programma in piazza San Giustino nella serata di lunedì 11 maggio e ci sono tutte le premesse.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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