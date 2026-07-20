San Giuliano via del Brennero chiusa | traffico in tilt

La strada statale 12 tra La Figuretta e San Giuliano Terme è stata chiusa questa mattina a causa di lavori di asfaltatura iniziati da Anas. La chiusura durerà almeno due settimane, causando ingorghi e rallentamenti nel traffico. La deviazione interessa il tratto di via dell’Abetone e del Brennero, che rimane interdetto alla circolazione. La chiusura si è resa necessaria per permettere l’intervento di asfaltatura sulla strada.

San Giuliano Terme, 20 luglio 2026 - Via dell’Abetone e del Brennero chiusa e traffico in tilt nella mattinata di oggi lunedì 20 luglio. I lavori di asfaltatura avviati da Anas sulla strada statale 12, nel tratto compreso fra La Figuretta e San Giuliano Terme, comporteranno l’interdizione al traffico per almeno 2 settimane. A comunicarlo è l’amministrazione comunale: Anas, responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’arteria, avrebbe deciso la chiusura completa della strada senza un confronto preventivo con il Comune, ha spiegato il Comune in una nota. L’ordinanza per l’apertura del cantiere e la conseguente interdizione al traffico è stata emessa venerdì 17 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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