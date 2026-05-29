Brennero preso d’assalto prima del blocco per una manifestazione | code per 14 km e traffico in tilt in Austria

Notizia in breve

Prima del blocco totale del Brennero previsto per domani 30 maggio, le autorità hanno segnalato un assalto al confine. Questa mattina si sono formate code di circa 14 chilometri e il traffico è andato in tilt in Austria. Le lunghe code sono state causate dall’afflusso di veicoli in attesa di attraversare il confine, con forti rallentamenti lungo le strade che portano al valico. La situazione si è mantenuta critica nelle prime ore della giornata.