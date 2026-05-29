Brennero preso d’assalto prima del blocco per una manifestazione | code per 14 km e traffico in tilt in Austria
Prima del blocco totale del Brennero previsto per domani 30 maggio, le autorità hanno segnalato un assalto al confine. Questa mattina si sono formate code di circa 14 chilometri e il traffico è andato in tilt in Austria. Le lunghe code sono state causate dall’afflusso di veicoli in attesa di attraversare il confine, con forti rallentamenti lungo le strade che portano al valico. La situazione si è mantenuta critica nelle prime ore della giornata.
Dalle prime ore del mattino si registrano forti rallentamenti e traffico in tilt in vista del blocco totale del Brennero, in programma domani 30 maggio per una manifestazione ambientalista in Austria. Le code arrivano addirittura a toccare i 14 chilometri sul versante tirolese, al casello autostradale dell’A12 di Schönberg. Molti turisti, ma anche trasportatori, stanno anticipando il viaggio verso l’Italia per evitare la maxi-deviazione per Salisburgo e Tarvisio prevista per sabato 30 maggio. Una «scelta irresponsabile», come l’ha definita il vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Marco Galateo. Vicepresidente provincia di Bolzano: «Scelta irresponsabile». 🔗 Leggi su Open.online
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Brennero preso d'assalto prima del blocco, 14 km di coda in Austria. Forti rallentamenti per il traffico diretto verso l'Italia #ANSA x.com
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