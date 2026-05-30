Il traffico al Brennero è bloccato completamente a causa di una protesta austriaca, con il valico chiuso e la ferrovia danneggiata. I treni registrano ritardi superiori a un’ora. La situazione ha causato un caos totale, con il traffico in tilt e i mezzi di trasporto sospesi. Nessuna indicazione di riapertura immediata.

Brennero, 30 maggio 2026 – Il Brennero è nel caos: blocco totale del traffico e linea ferroviaria danneggiata con ritardi dei treni di oltre un’ora. All'alba è divampato un rogo che ha mandato in fumo una centralina nei pressi della stazione di Domegliara, a nord di Verona. Le ripercussioni sul traffico ferroviario transalpino sono pesanti. Trenitalia parla di “atto doloso”. Non è chiaro chi l’abbia appiccato, l’incendio è avvenuto durante il blocco stradale per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Stamattina è scattata la chiusura anche del valico in entrambe le direzioni, Italia e Austria, e il transito rimarrà bloccato fino a sera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Brennero nel caos: blocco totale del valico e danni alla ferrovia. Forti ritardi dei treni. Traffico in tilt per la protesta austriaca

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