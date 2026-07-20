A San Giovanni Valdarno sono stati avviati nuovi trattamenti contro le zanzare, concentrandosi sulle caditoie stradali. Gli interventi sono programmati per mercoledì 22 e giovedì 23 luglio. Durante queste giornate, verranno effettuate operazioni di trattamento nelle caditoie fognarie della zona comunale. Le operazioni mirano a ridurre la proliferazione delle zanzare nel territorio.

Arezzo, 20 luglio 2026 – Prosegue a San Giovanni Valdarno la campagna di prevenzione e contenimento della proliferazione delle zanzare. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio sono in programma nuovi interventi antilarvali nelle caditoie fognarie presenti sul territorio comunale. In caso di condizioni meteo sfavorevoli, le operazioni potrebbero essere rinviate o subire variazioni. L'Amministrazione comunale continua così l'attività di contrasto alla diffusione della zanzara tigre e della zanzara comune, insetti che possono essere vettori di malattie infettive. Gli interventi vengono effettuati seguendo le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità e, dal 2022, rispettano quanto previsto dal Piano regionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi, che non prevede trattamenti adulticidi programmati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giovanni Valdarno, nuovi interventi contro le zanzare: al via i trattamenti nelle caditoie stradali

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