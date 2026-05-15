San Giovanni Valdarno al via gli interventi di manutenzione del verde nei parcheggi pubblici

A San Giovanni Valdarno sono iniziati oggi gli interventi di manutenzione del verde pubblico e di sfalcio dell’erba nelle zone di parcheggio del territorio comunale. L’intervento riguarda alcune aree designate, con l’obiettivo di mantenere in buone condizioni gli spazi destinati alla sosta. Le operazioni sono state avviate questa mattina e proseguiranno nelle prossime settimane. Le attività di cura del verde sono programmate periodicamente per garantire la fruibilità e la sicurezza degli spazi pubblici.

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