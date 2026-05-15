San Giovanni Valdarno al via gli interventi di manutenzione del verde nei parcheggi pubblici
A San Giovanni Valdarno sono iniziati oggi gli interventi di manutenzione del verde pubblico e di sfalcio dell’erba nelle zone di parcheggio del territorio comunale. L’intervento riguarda alcune aree designate, con l’obiettivo di mantenere in buone condizioni gli spazi destinati alla sosta. Le operazioni sono state avviate questa mattina e proseguiranno nelle prossime settimane. Le attività di cura del verde sono programmate periodicamente per garantire la fruibilità e la sicurezza degli spazi pubblici.
Arezzo, 15 maggio 2026 – Hanno preso il via stamani gli interventi di manutenzione del verde pubblico e sfalcio dell’erba in alcune aree di parcheggio del territorio comunale di San Giovanni Valdarno. Le operazioni, programmate dall’amministrazione comunale, hanno l’obiettivo di garantire il decoro urbano e migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, comportando però temporanee modifiche alla sosta nelle zone interessate dai lavori. Il calendario degli interventi interesserà diversi parcheggi cittadini tra il 15 maggio e l’8 giugno, con l’istituzione di divieti di sosta nelle fasce orarie necessarie allo svolgimento delle attività di manutenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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