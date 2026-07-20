Dal 23 luglio al 15 ottobre è vietato vendere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche dopo mezzanotte nell’area della stazione e nelle strade limitrofe di San Giovanni. L’ordinanza è stata firmata nelle ultime ore e riguarda il divieto di consumo di alcol nelle ore notturne. La misura interessa specificamente l’area intorno alla stazione e le vie adiacenti, con l’obiettivo di limitare l’uso di alcol durante le ore notturne.

Arezzo, 20 luglio 2026 – Firmata l’ordinanza contro il consumo di alcol nelle ore notturne nell'area della stazione e strade limitrofe. Dal 23 luglio al 15 ottobre stop alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dopo la mezzanotte. Previsto anche l'obbligo di rimuovere o rendere inutilizzabili tavoli e sedie esterni al termine dell'attività Come annunciato nei giorni scorsi durante il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato in Prefettura, il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi ha firmato questa mattina un'ordinanza finalizzata a contrastare fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica e problematiche legate all'abuso di alcol nelle ore notturne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giovanni, firmata l’ordinanza contro il consumo di alcol nelle ore notturne nell'area della stazione e strade limitrofe

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