Il presidente della Regione Puglia ha firmato un’ordinanza che limita il lavoro nelle ore più calde della giornata. La disposizione vieta l’attività all’aperto tra le 12 e le 16, per tutelare la salute dei lavoratori. Sono esclusi alcuni settori come quello agricolo e delle emergenze. La misura entra in vigore immediatamente e resterà valida fino a nuova comunicazione. Non sono previste sanzioni specifiche per le violazioni.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per prevenire i rischi sanitari derivanti dall’esposizione prolungata a temperature elevate e radiazione solare durante gli eventi climatici estremi, sempre più frequenti e intensi, connessi ai cambiamenti climatici, attraverso misure organizzative e preventive finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. “Abbiamo anticipato quest’anno l’ordinanza così come ne abbiamo prorogato la validità fino al mese di settembre – spiega il presidente Decaro – perché ormai i cambiamenti climatici ci hanno abituato a temperature torride e a fenomeni estremi che in casi di esposizioni prolungate possono determinare anche un pericolo per la salute. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia: ordinanza su lavoro nelle ore più calde Firmata dal presidente della Regione

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