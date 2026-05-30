Puglia | ordinanza su lavoro nelle ore più calde Firmata dal presidente della Regione
Il presidente della Regione Puglia ha firmato un’ordinanza che limita il lavoro nelle ore più calde della giornata. La disposizione vieta l’attività all’aperto tra le 12 e le 16, per tutelare la salute dei lavoratori. Sono esclusi alcuni settori come quello agricolo e delle emergenze. La misura entra in vigore immediatamente e resterà valida fino a nuova comunicazione. Non sono previste sanzioni specifiche per le violazioni.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per prevenire i rischi sanitari derivanti dall’esposizione prolungata a temperature elevate e radiazione solare durante gli eventi climatici estremi, sempre più frequenti e intensi, connessi ai cambiamenti climatici, attraverso misure organizzative e preventive finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. “Abbiamo anticipato quest’anno l’ordinanza così come ne abbiamo prorogato la validità fino al mese di settembre – spiega il presidente Decaro – perché ormai i cambiamenti climatici ci hanno abituato a temperature torride e a fenomeni estremi che in casi di esposizioni prolungate possono determinare anche un pericolo per la salute. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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