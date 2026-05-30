Il presidente della Regione Puglia ha firmato un'ordinanza che disciplina il lavoro durante le ore più calde. La Coldiretti ha riferito che, a causa dell'aumento delle temperature, nei campi si lavora principalmente di notte e all'alba. La misura mira a regolare le attività lavorative in condizioni di elevata temperatura. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dalla Regione Puglia.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per prevenire i rischi sanitari derivanti dall’esposizione prolungata a temperature elevate e radiazione solare durante gli eventi climatici estremi, sempre più frequenti e intensi, connessi ai cambiamenti climatici, attraverso misure organizzative e preventive finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. “Abbiamo anticipato quest’anno l’ordinanza così come ne abbiamo prorogato la validità fino al mese di settembre – spiega il presidente Decaro – perché ormai i cambiamenti climatici ci hanno abituato a temperature torride e a fenomeni estremi che in casi di esposizioni prolungate possono determinare anche un pericolo per la salute. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia: ordinanza su lavoro nelle ore più calde Firmata dal presidente della Regione. Coldiretti: con l'impennata delle temperature nei campi si lavora di notte e all'alba

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Puglia: ordinanza su lavoro nelle ore più calde Firmata dal presidente della RegioneIl presidente della Regione Puglia ha firmato un’ordinanza che limita il lavoro nelle ore più calde della giornata.

No al lavoro nelle ore più calde: scatta l’ordinanza per l’estate. Ecco quando è vietatoViene vietato il lavoro all'aperto nelle ore più calde del giorno nella provincia di Latina e in tutto il Lazio.

Temi più discussi: Mare democratico: presentati in conferenza stampa i primi avvisi del programma varato dalla Regione Puglia per attrezzare le spiagge libere dei pugliesi; Primo classificato - Al lavoro anche nelle ore più calde, in Puglia dove non è cambiato niente - Matteo Caione, Avvenire; Modalità di conferimento dei rifiuti urbani, firmata ordinanza che sostituisce le 14 precedenti: sanzione di 1.000 euro per l’abbandono di rifiuti i vicino ai cassonetti e sospensione dell’attività per le UND in caso di recidiva; Lidi, la nuova stagione parte senza i rincari: da 25 a 65 euro al giorno.

Regione Puglia: ordinanza su lavoro nelle ore più calde noinotizie.it x.com

Lavoro all'aperto e ondate di calore, in Puglia Decaro firma ordinanza(ANSA) - BARI, 30 MAG - Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente per prevenire i rischi sanitari derivanti dall'esposizione prolungata a temp ... msn.com

Caldo e lavoro: senza una norma nazionale, ordinanze a macchia di leopardo. I sindacati: Non aspettiamo le vittimeIl caldo torrido arriva, sorprende e va via. Ma solo per poco. Nel frattempo, in assenza di una normativa nazionale, segnale di disattenzione verso un fenomeno ormai cronico, Regione che vai, ordinanz ... ilfattoquotidiano.it