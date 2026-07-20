Durante un blitz nelle zone boschive di San Donato, la Polizia Locale ha fermato un uomo che aveva un machete. L’operazione si è svolta nel fine settimana, con controlli nelle aree più a rischio per lo spaccio. Il comandante Luca Leone ha diretto l’intervento, che ha coinvolto le principali strade cittadine e le zone considerate sensibili.

Fine settimana di controlli intensificati per la Polizia Locale di San Donato. L’attività, coordinata dal comandante Luca Leone, ha interessato le principali arterie cittadine e le zone sensibili per lo spaccio. L’intervento più significativo è stato effettuato nell’area del raccordo di Bagnolo. Gli agenti, al termine di un inseguimento a piedi all’interno della zona boschiva, hanno sequestrato un machete e un bilancino di precisione. Le successive ricerche hanno consentito di recuperare anche 100 ovuli contenenti Lsd. Sono tuttora in corso le indagini per identificare e rintracciare un uomo straniero, già conosciuto dagli operatori della Polizia Locale e ritenuto coinvolto nell’attività di spaccio nell’area boschiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Donato, blitz nelle zone boschive. Bloccato un pusher con un machete

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