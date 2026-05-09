Nella mattinata di oggi, gli agenti di polizia hanno effettuato un’operazione nei boschi della zona di Turate, portando all’arresto di tre cittadini marocchini accusati di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. Durante il blitz, sono stati sequestrati droga, denaro e un machete. L’intervento si è concluso con le tre persone poste in stato di fermo.

Tre cittadini marocchini sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti e denunciati per porto abusivo d’armi a seguito di un blitz condotto dalla Polizia di Stato nelle aree boschive di Turate, nel pomeriggio di ieri. L’operazione, organizzata dalla Squadra Mobile di Como, ha portato al sequestro di droga, denaro contante e di un machete. Il blitz della Squadra Mobile Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata avviata alle 14.00 di ieri dalla 4^ sezione della Squadra Mobile di Como. Gli agenti hanno pianificato un intervento mirato per contrastare il traffico di stupefacenti nelle zone boschive, concentrandosi in particolare sull’area di Turate (CO).🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Turate, blitz nei boschi dello spaccio: arrestati 3 pusher e sequestrato un machete

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