albania emergenza incendi nelle zone boschive del paese

Notizia in breve

Domenica, in diverse aree boschive dell’Albania, sono scoppiati incendi che si sono diffusi rapidamente, alimentati dai venti forti. La situazione si è verificata dopo le ondate di incendi in Francia, Spagna, Grecia e Portogallo. Non sono stati riportati dettagli su interventi o danni specifici. Le autorità stanno valutando le circostanze e monitorano la propagazione del fuoco nelle zone colpite.