Albania emergenza incendi nelle zone boschive del Paese
Domenica, in diverse aree boschive dell’Albania, sono scoppiati incendi che si sono diffusi rapidamente, alimentati dai venti forti. La situazione si è verificata dopo le ondate di incendi in Francia, Spagna, Grecia e Portogallo. Non sono stati riportati dettagli su interventi o danni specifici. Le autorità stanno valutando le circostanze e monitorano la propagazione del fuoco nelle zone colpite.
Dopo Francia, Spagna, Grecia e Portogallo, anche l’ Albania affronta l’ emergenza incendi. Domenica alcuni roghi sono divampati in varie zone boschive del Paese, diffondendosi rapidamente a causa dei forti venti. Nella zona di Fier sono stati dispiegati elicotteri delle Forze Armate per fornire supporto alle operazioni antincendio. Le famiglie minacciate dall’avanzata dell’incendio sono state evacuate dalle loro abitazioni; che le fiamme hanno causato ingenti danni alle infrastrutture, tra cui la principale stazione di approvvigionamento idrico che serve la città. La polizia ha anche arrestato un ventenne che, su un terreno di proprietà del padre, ha appiccato un incendio per bruciare la vegetazione secca. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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