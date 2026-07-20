salvini torna a bollate e la lega deposita una proposta di legge per liberare roggero

Salvini è tornato a Bollate, mentre la Lega ha presentato una proposta di legge chiamata “Roggero”. La proposta mira a rendere non punibili le reazioni a un’aggressione a mano armata. Nel frattempo, Forza Italia mostra esitazioni sulla stessa questione. La legge, chiamata “pacchetto Roggero”, è stata depositata, ma non ci sono ancora decisioni definitive.

Qualsiasi reazione nell’immediatezza di un’aggressione a mano armata diverrebbe non punibile. Forza Italia, però, tentenna. Il pacchetto «Roggero» è pronto. Non si limita alla richiesta di grazia per il gioielliere di Grinzane Cavour. Quasi tutto il centrodestra prova a trasformare il suo caso in una svolta legislativa e politica. La Lega prepara una riforma della legittima difesa destinata ad ampliare i casi di non punibilità. Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia si schierano apertamente al fianco del gioielliere settantaduenne condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso nel 2021 due rapinatori che avevano assaltato la sua attività. 🔗 Leggi su Laverita.info

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