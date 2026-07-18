Il leader della Lega ha affermato che il presidente della Repubblica deciderà liberamente sulla concessione della grazia in merito a un caso specifico, sottolineando di non aver esercitato pressioni. Ha dichiarato che la persona coinvolta sta bene e che la richiesta di grazia è stata avanzata dalla moglie, ritenendola legittima. Ha anche espresso orgoglio nel sostenere la candidatura del proprio partito in questa vicenda.

"Roggero sta bene. Noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene: sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti". E' quanto ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini dopo aver fatto visita per un'ora e mezza al gioielliere Mario Roggero nel carcere di Bollate. Il vicepremier ha parlato anche della possivile candidatura del gioielliere con la Lega dicendosi "orgoglioso di un suo eventuale ingresso nel partito". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Salvini da Roggero a Bollate: "Mattarella sceglierà liberamente per la grazia. Orgoglioso di candidarlo con la Lega"

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