Il vicepremier e segretario della Lega ha visitato un gioielliere detenuto nel carcere di Bollate, alle porte di Milano, dove è rinchiuso dal 17 luglio. Salvini ha riferito che l’uomo è sereno e ha espresso interesse per una possibile candidatura con la Lega, affermando di essere orgoglioso dell’ipotesi. La visita si è svolta in carcere e non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini ha fatto visita a Mario Roggero nel carcere di Bollate, alle porte di Milano, dove il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) è detenuto dalla notte del 17 luglio. L'uomo, 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante la rapina alla sua gioielleria del 28 aprile 2021. Al termine del colloquio, durato circa un'ora e mezza, Salvini ha riferito ai giornalisti le condizioni del detenuto, aprendo all'ipotesi di una sua candidatura e tornando sulla richiesta di grazia presentata dalla moglie al presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Roggero in carcere a Bollate, la visita di Salvini: "È sereno". E apre alla candidatura con la Lega: "Ne sarei orgoglioso"

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