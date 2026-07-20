Matteo Salvini ha indossato una maglietta a favore della grazia per il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori. Il leader della Lega ha dichiarato che farà tutto il possibile affinché il gioielliere possa trascorrere meno tempo in carcere. Salvini ha sottolineato che i rapinatori erano i colpevoli dell'aggressione. La posizione del partito si è spostata dalla difesa dei lavoratori del Nord a quella di un gioielliere condannato.

Dal «sindacato del Nord» al «sindacato dei gioiellieri». Il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, ha fatto compiere l'ultima metamorfosi al proprio partito abbracciando la battaglia in difesa di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori che lo avevano aggredito. Quindi il partito "Lega - Salvini premier" di una coalizione in cui il Primo ministro riconosciuto c'è già - Giorgia Meloni -, deve forgiare una nuova identità, nuove parole d'ordine e, probabilmente, rivedere anche il nome. Questa ricerca verso una nuova dimensione è rappresentata con evidenza dal... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Salvini e la maglietta per la grazia a Roggero: «Faremo di tutto perché resti in carcere il meno possibile. I rapinatori sono i colpevoli»

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Matteo Salvini: Roggero sta bene. Noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene: sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente - nei tempi e x.com

Salvini e la maglietta per la grazia a Roggero: Faremo di tutto perché resti in carcere il meno possibile. I rapinatori sono i colpevoliL'intervento del ministro alla Festa della Lega di Adro, roccaforte bresciana: La Lombardia ha il record storico di cantieri aperti: trenta miliardi, il rapporto con la premier Meloni è ottimo. brescia.corriere.it

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