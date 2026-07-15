A 72 anni in carcere perché ha reagito a un’aggressione Condanna ingiusta | Salvini insorge e chiede la grazia per Mario Roggero

Un uomo di 72 anni si trova in carcere dopo aver reagito a un’aggressione nel suo negozio, risultando condannato in Cassazione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Il ministro dell’interno ha espresso solidarietà e ha chiesto la grazia per il gioielliere, ritenendo la condanna ingiusta. La vicenda risale all’aprile del 2021, quando l’uomo fu coinvolto in un episodio di difesa personale durante un tentativo di rapina.

Matteo Salvini non ci sta. Dopo la condanna di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in Cassazione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l’assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021, il ministro lancia un appello per chiedere la grazia. “È stato mandato in carcere perché ha reagito a un’aggressione. Secondo la ‘giustizia’ italiana ha esagerato. Io non auguro a nessuno di trovarsi in un contesto drammatico come quello – dice Salvini nel video – Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e chiedo grazia per Roggiero, un lavoratore onesto, tranquillo, per un nonno che non merita il carcere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Matteo Salvini chiede la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi

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Vicina a Mario Roggero. Un uomo di 72 anni, un lavoratore onesto, un padre e un nonno condannato a finire in carcere solo per aver reagito dopo l’ennesima, violenta aggressione. Quella che la Cassazione ha scritto oggi resta una pagina ingiusta, che colpi x.com

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