Sabato 18 luglio, poco dopo le 10.30, Matteo Salvini si è recato in visita nel carcere di Bollate. L’obiettivo era incontrare un gioielliere che aveva ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina. Salvini è arrivato con la scorta e ha incontrato l’uomo, presentando anche una richiesta di grazia. La visita si è svolta senza ulteriori dettagli pubblici.

È arrivato poco dopo le 10.30 di sabato 18 luglio, come aveva annunciato, accompagnato dalla scorta. Il segretario della Lega e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, è entrato nel carcere di Bollate, periferia nord di Milano, per incontrare il gioielliere Mario Roggero, condannato mercoledì in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo durante un tentativo di rapina avvenuto il 28 aprile 2021. Venerdì il 72enne di Grinzane Cavour si era costituito dopo la notifica dell’ordine di carcerazione. Con Salvini c’erano anche i deputati leghisti Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. All’esterno... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Roggero, Matteo Salvini fa visita in carcere a Bollate al gioielliere che uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La richiesta di grazia

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