Salvatore Esposito si sposa | tutti i vip presenti alla cerimonia esclusiva

Salvatore Esposito si è sposato con Paola Rossi in una cerimonia esclusiva tenutasi in una location marina. Alla celebrazione hanno partecipato molti volti noti dello spettacolo, creando un evento riservato e di alto profilo. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi VIP, che hanno condiviso il momento intimo dell'attore. La scelta di una cornice marina ha caratterizzato l’evento, che si è svolto in un’atmosfera elegante e riservata.

. Un evento unico ed esclusivo per Salvatore Esposito, che ha riunito i volti più noti dello spettacolo in una splendida cornice marina. Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati. Hanno pronunciato il loro sì, trasformando una storia d’amore costruita lontano dai riflettori in una festa elegante affacciata sul mare. L’attore che il grande pubblico ha conosciuto e amato nei panni di Genny Savastano in Gomorra ha sposato la sua compagna il 18 luglio a Vietri sul Mare, scegliendo una cornice riservata e suggestiva alle porte della Costiera Amalfitana, dove il panorama ha fatto da sfondo a una cerimonia intima ma ricca di emozioni condivise con circa duecento invitati. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Salvatore Esposito e Paola Rossi: la promessa di matrimonio che sorprende tutti

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