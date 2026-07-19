Salvatore Esposito si è sposato | reunion di Gomorra al matrimonio con Paola Rossi tutti gli invitati vip

Salvatore Esposito ha sposato Paola Rossi il 18 luglio 2026. L’attore, noto per aver interpretato Genny Savastano in Gomorra – La serie, ha detto sì dopo dodici anni di relazione e sette di convivenza. La cerimonia si è svolta in un luogo riservato, con una presenza di invitati vip e amici stretti. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla coppia.

Salvatore Esposito ha sposato Paola Rossi. Il 18 luglio 2026 l’attore, diventato famoso per il ruolo di Genny Savastano in Gomorra – La serie, ha pronunciato il sì con la compagna dopo dodici anni insieme e sette anni di convivenza. Il matrimonio religioso è stato celebrato a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, davanti a circa 200 invitati, per una giornata speciale che ha unito amici, colleghi e familiari. Il ricevimento si è poi spostato a Villa Divina, nella frazione di Benincasa, sempre nel territorio di Vietri sul Mare, dove gli invitati hanno festeggiato fino a sera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanity Fair Italia (@vanityfairitalia) Tra gli invitati non sono mancati molti volti noti del mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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