Salvatore Esposito si è sposato | per la sposa Paola Rossi un abito in pizzo a sirena Più romantico di così…

Da vanityfair.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una coppia ha celebrato il matrimonio ieri. La sposa indossava un abito in pizzo a sirena, aderente fino alle ginocchia e più ampio sul fondo, realizzato dall'Atelier Gaudiosi. Il vestito presentava un corpetto strutturato, scollo a cuore e un lungo velo con lo stesso ricamo floreale. La cerimonia si è svolta in una location privata, senza ulteriori dettagli disponibili.

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Per il suo «sì«, Paola Rossi ha scelto un abito da sposa a sirena, aderente fino alle ginocchia e poi più ampio sul fondo. Il modello, realizzato da Atelier Gaudiosi, è interamente ricoperto di pizzo floreale, con corpetto strutturato, scollo a cuore e un lungo velo bordato nello stesso ricamo. A completare il look, un bouquet compatto di rose bianche e gioielli ridotti al minimo. Un insieme molto classico, insomma, ma sicuramente non passa inosservato. E a noi piace molto. Per Salvatore Esposito, invece, la scelta è ricaduta su uno smoking nero dal taglio classico, con revers in raso, papillon e camicia bianca. Il tutto completato da una boutonnière con rosa bianca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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